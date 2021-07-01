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    مندوب روسيا الدائم في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا

    روسيا: لا تلوح في الأفق مراجعة حقيقية لقرارات واشنطن تجاه إيران

    © REUTERS / BRENDAN MCDERMID
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    صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تواصل سياستها المتمثلة في ممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران وتنتهك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الذي نظم وضع خطة العمل الشاملة المشتركة.

    الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن: "للأسف، لم نشهد بعد مراجعة حقيقية للقرارات التي اتخذتها الإدارة السابقة للولايات المتحدة". 

    © Sputnik . Нэнси Сисель
    نيبينزيا: ندعو واشنطن للعودة إلى خطة العمل الشاملة فورا

    وأضاف: "عمليا، يواصل الجانب الأمريكي سياسة الضغط الأقصى على إيران ويواصل انتهاك قرار مجلس الأمن رقم 2231، بما في ذلك الإبقاء على تأثير القيود الأحادية الجانب وحظر الأسلحة المفروض على إيران، على الرغم من أن جميع القيود من خلال الأمم المتحدة في هذا الصدد لم تعد فعالة".

    كما شدد على أن الاتهامات من الدول الغربية بشأن برنامج إيران للصواريخ البالستية لا أساس لها من الصحة. وقال: "هذه مجرد تكهنات بأسلوب هايلي لايكلي باللغة الإنجليزية، (من المحتمل جدا) -. لم يعطوا حقيقة محددة واحدة. وهذا ما أكده الأمين العام".

    وفي وقت سابق من اليوم، شدد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أنه يجب على الولايات المتحدة العودة فورا إلى تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني.

    وأكد أنه لا بديل عن خطة العمل الشاملة المشتركة، مشيرا إلى أنه يجب الآن تكريس كل الجهود لاستعادة الخطة.

    يذكر أن إيران والولايات المتحدة تجريان محادثات غير مباشرة حول إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى الذي فرض قيودا على أنشطة طهران النووية مقابل رفع العقوبات الدولية.

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