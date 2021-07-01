طائرة "بوينغ 747" تطلق صاروخا كبيرا محملا بأقمار صناعية لأول مرة... صور وفيديو

أطلقت طائرة "بوينغ 747" مشابهة تماما للطائرة المستخدمة في نقل الركاب، من أسفل جسمها العملاق، أمس الأربعاء، صاروخا طوله 70 قدما (21.34 مترا) محملا بأقمار صناعية.

وهذه العملية هي ثاني عملية إطلاق ناجحة تتم فوق المحيط الهادئ، لصاروخ من نوع "فيرجين أوربت" وضع في مداره حول الأرض.

وبحسب الخبر الذي نشرته "سي إن إن" بعنوان (فيرجن أوربت تطلق أول أقمار صناعية لها إلى الفضاء)، فقد أقلعت الطائرة الملقبة بـ"Cosmic Girl"، من ولاية كاليفورنيا الأمريكية، يوم أمس الأربعاء، قبل الساعة 7 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، وبعد حوالي ساعة من الإقلاع، ضغط الطيار على الزر الأحمر الكبير وأعطى أمر انطلاق الصاروخ.

وانطلق الصاروخ الكبير من أسفل الجناح الأيسر لطائرة "بوينغ 747" في عملية تعتبر أول عملية إطلاق صاروخ إلى المدار محملا بأقمار صناعية.

ووصلت سرعة الصاروخ إلى أكثر من 17000 ميل في الساعة (أكثر من 27 ألف كيلومتر في الساعة)، ليصل بعدها إلى المرحلة الثانية التي أطلقت عليها الشركة اسم "لفة الشواء".

الصاروخ يدخل مرحلة "لفة الشواء" قبل إتمام المهمة

ونوه المصدر إلى أن هذه المرحلة أطلق عليها اسم "لفة الشواء" لأن الصاروخ يدور في هذه المرحلة ضمن المدار لفترة وجيزة بهدف تعريضه لحرارة متساوية في جميع أجزائه.

وبعد ذلك، يخرج الصاروخ إلى المسار المحدد في المدار ليقوم بنشر مجموعة الأقمار الصناعية الصغيرة الموجودة في المخروط المتمركز بمقدمة الصاروخ.

الجدير بالذكر أن أول رحلة مدارية ناجحة للشركة كانت في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، لكن المهمة التي نفذت في الأمس هي الأولى من نوعها التي اعتبرت مهمة تشغيلية بالكامل محملة بالأقمار الصناعية وليست اختبارا كسابقتها.

تنتمي الأقمار الصناعية إلى مجموعة متنوعة من عملاء شركة "Virgin Orbit" (فيرجن أوربت)، منها وزارة الدفاع الأمريكية، وشركة بولندية ناشئة تدعى "SatRevolution"، بالإضافة إلى سلاح الجو الملكي الهولندي.