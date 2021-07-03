سقوط 13 مقاطعة أفغانية في يد "طالبان" خلال 24 ساعة

قالت مصادر أفغانية إن 13 مقاطعة في البلاد سقطت في يد حركة "طالبان" خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

جاء ذلك وفق ما نقلته صحيفة "طلوع نيوز" المحلية عن مصادر لم تسمها، قالت إن الحركة سيطرت على مقاطعات: كشم ودارايم وتشكان وتجاب ووردوج وشهر البوزورج وراغستان وجورم ويفتال في ولاية بدخشان الواقعة شمال شرقي البلاد على حدود الصين وباكستان وطاجيكستان.

وبحسب المصادر ذاتها، سيطرت "طالبان" أيضا على مقاطعات كالفجان وفارخار في تخار وزورمات في بكتيا وشاه والي كوت في قندهار.

Sources say 13 districts have fallen to the Taliban in the last 24 hours.



The districts include Kishm, Darayim, Tishkan, Tagab, Wardooj, Shahr-e-Bozorg, Raghistan, Jorm and Yaftal in Badakhshan, Kalafgan and Farkhar in Takhar, Zurmat in Paktia and Shah Wali Kot in Kandahar. pic.twitter.com/j2IMhc7Egh — TOLOnews (@TOLOnews) July 3, 2021

ويأتي سقوط مقاطعات أفغانية، بينها مناطق استراتيجية بيد "طالبان" في وقت تنسحب فيه القوات الأمريكية من أفغانستان، حيث من المقرر أن يكتمل الانسحاب الأمريكي بحلول 11 سبتمبر/ أيلول المقبل، وفق الرئيس جو بايدن.

ويعتزم نحو 7 آلاف من القوات غير الأمريكية، معظمها من دول حلف شمال الأطلسي، إلى جانب قوات من أستراليا ونيوزيلندا وجورجيا، المغادرة بحلول الموعد نفسه.