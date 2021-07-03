كندا... الحرائق تدمر قرية في أقصى غرب البلاد بعد ارتفاع غير مسبوق لدرجات الحرارة

أعلنت السلطات المحلية أن قرية ليتون، الواقعة في جنوب مقاطعة كولومبيا البريطانية (أقصى غرب كندا) والتي سجلت رقما قياسيا هو الأعلى على الإطلاق لدرجات حرارة على مستوى البلاد بلغ حوالي 50 درجة مئوية، دُمرت بنسبة 90 % بسبب حرائق الغابات.

وجاء في تقرير لوكالة "رويترز"، مساء اليوم السبت، أن رئيسة معهد الطب الشرعي في كولومبيا - البريطانية، ليزا لابوانت، قالت في لقاء صحفي، إنه حسب المعطيات الأولية فقد لقي شخصان على الأقل مصرعهما في هذا الحريق المهول في ليتون، وأكدت أنه سيتم إجراء تحقيق للتأكد من الوفيات، مشيرة إلى أن زيارة المنطقة ليست آمنة بعد.

وقد أجبر المئات من السكان على مغادرة منازلهم بسرعة يوم الأربعاء الماضي، وبدأت عملية بحث للعثور على العديد من الأشخاص الذين مازالوا مفقودين بعد إخلاء القرية.

من جانبه، قال مدير العمليات الإقليمية لخدمات حرائق الغابات، كليف تشابمان، إنه من الصعب السيطرة على الانتشار السريع لهذا الحريق الذي بدأ يوم الأربعاء الماضي، مؤكدا أن الفرق كانت في حالة "التأهب القصوى" في ليتون بسبب درجات الحرارة القياسية.

ووفقا لإدارة حرائق الغابات في كولومبيا-البريطانية، فإن أكثر من 100 حريق مستعر في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك العشرات التي بدأت في اليومين الماضيين.

وأكد رئيس الوزراء، جاستن ترودو، في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، أن الحكومة الفيدرالية "ستواصل بحث الإجراءات التي سيتم نشرها لمساعدة السكان في المناطق المتضررة".

وقال إنه كان هناك اجتماع لمجموعة الاستجابة للحوادث أمس الجمعة، حول الظروف الجوية القاسية في مقاطعة كولومبيا-البريطانية ووضع حرائق الغابات في غرب كندا.

من جانبه، قال وزير الدفاع الوطني، هارجيت ساجان، إنه تم حشد أفراد القوات المسلحة لمساعدة مقاطعة كولومبيا-البريطانية في مكافحتها حرائق الغابات، ولا تزال المقاطعة تحت تهديد الحرائق وموجات الحر التي وصلت إلى مستويات قياسية.

وامتدت عملية الإخلاء لتشمل التجمعات الأخرى في المحافظة، بما في ذلك مدينة كاملوبس، المهددة بحريق اندلع أثناء هبوب عاصفة رعدية في المنطقة.