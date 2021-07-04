الإمارات تستهدف إثيوبيا ببرنامج للتعريف بالنبي محمد

نظم مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية، التابع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، حلقة دراسية بعنوان "النبي القدوة" باللغة الأمهرية والأورومية.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة حلقات مستمرة للمركز الإماراتي تعنى بشرح "شمائل رسول الإسلام"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

تقام سلسلة الحلقات الدراسية على تقديم درس كل شهر بلغة مختلفة للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع وفئاته، في إطار خطة التوعية الدينية للعام 2021. الأورومو والأمهرة هما عرقيتان إثيوبيتان.

من جانبها قالت شمسة محمد بن شفيع، رئيسة قسم شؤون الدارسين، إن سلسلة "النبي القدوة" تهدف إلى تزويد الدارسين باختلاف ثقافاتهم بأهم المفاهيم الإسلامية عن طريق معرفة سيرة النبي.

وأضافت أن

البرنامج يهدف إلى رفع المستوى الثقافي الإسلامي للمسلمين والمسلمين الجدد استنادا إلى تعاليم الرسول الكريم.

وذكرت الوكالة الإماراتية أن حلقات "النبي القدوة" هي جزء من خطة أوسع للتوعية الدينية التي تعكس المفاهيم المعنية بسماحة الدين الإسلامي والأخلاق والتعاليم النبوية.