إثيوبيا: مشروع سد النهضة اكتمل بنسبة 80% وسنمضي قدما وفق الخطة الموضوعة

قال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، إن بناء مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير يسير بشكل جيد وفقا للخطة الموضوعة.

وتفقد مسؤولو الوزارة وشركة الكهرباء الإثيوبية، يوم السبت، سير العمل في بناء السد، وخلال هذه المناسبة، قال سيليشي، إن بناء السد يسير كما هو مخطط له، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا".

كما وجه شكر لآلاف العمال ومستشاري البناء وكل من شارك في بناء السد. حاليا، تم الانتهاء من أكثر من 80% من بناء السد، تخطط إثيوبيا لإجراء عملية ملء خزان السد الثانية خلال موسم الأمطار الحالي رغم اعتراض مصر والسودان.

أعلنت مصر، أن وزير الخارجية سامح شكري توجه صباح اليوم الأحد، إلى مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك من أجل التحضير للجلسة المقرر عقدها لمجلس الأمن بشأن سد النهضة الإثيوبي.

يعقد مجلس الأمن الدولي يوم الخميس 8 يوليو/ تموز الجاري، جلسة طارئة لبحث أزمة سد النهضة، سيحضرها وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي. تعد هذه هي أول مرة تُناقش فيها أزمة مياه في إحدى جلسات مجلس الأمن.

من جانبه قال السفير الإثيوبي لدى الخرطوم بيتال أميرو إن الملء الثاني لسد النهضة يتم لا إراديا ولا يمكن إيقافه، مضيفا أن أن مصر والسودان يقدمان مطالب لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع.

فيما أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، السبت، أن الدولة المصرية تقدر وتتفهم متطلبات التنمية في إثيوبيا ولكن قال "يجب ألا تكون التنمية على حساب الآخرين".

وأكد السيسي أن مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم طبقا للأعراف والثوابت الدولية ولا يجوز أن يستمر التفاوض مع إثيوبيا إلى ما لا نهاية.

وأشار الرئيس المصري إلى أن مصر لم تهدد أحدا على مر التاريخ، وذلك على الرغم مما تملكه من قوة عسكرية ظهر منها جزء بسيط في مناورة "قادر 2021".