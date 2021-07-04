"طالبان" تستولي على 9 مقاطعات في أفغانستان

استولت حركة "طالبان"، اليوم الأحد، على تسع مقاطعات في أفغانستان خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وفقًا لتقارير صحيفة "تولو نيوز" الأفغانية، سيطرت الحركة على مقاطعات كوفاب، أرغو، وكوهيستان، زيباك، يافان، وبهراك، بانجواي في قندهار، زروك في بكتيا والتي تقع على الحدود مع باكستان، وورساج شمال شرقي البلاد على الحدود مع طاجكستان.

وفي وقت سابق أعلنت مصادر أفغانية عن سقوط 13 مقاطعة في البلاد في يد حركة "طالبان".

ويأتي سقوط مقاطعات أفغانية، بينها مناطق استراتيجية بيد "طالبان" في وقت تنسحب فيه القوات الأمريكية من أفغانستان، حيث من المقرر أن يكتمل الانسحاب الأمريكي بحلول 11 سبتمبر/ أيلول المقبل، وفق الرئيس جو بايدن.

ويعتزم نحو 7 آلاف من القوات غير الأمريكية، معظمها من دول حلف شمال الأطلسي، إلى جانب قوات من أستراليا ونيوزيلندا وجورجيا، المغادرة بحلول الموعد نفسه.