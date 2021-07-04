الصحة البرازيلية.. وفيات كورونا في البلاد تتجاوز الـ524 ألفا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، يوم الأحد، أن حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوزت الـ524 ألف حالة، بتسجيل 830 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت بيانات الوزارة إلى تسجيل البرازيل 27783 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 18 مليون 769808 إصابات، وفقا لرويترز.

وتواجه البرازيل في الأسابيع الأخيرة أعدادا كبيرة للإصابات الجديدة بفيروس كورونا بلغت رقمها القياسي يوم 23 يونيو/حزيران، حينما وصل المؤشر إلى 115228 حالة.

والبرازيل ثالث أكثر دول العالم إصابة بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والهند والثانية في عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة.