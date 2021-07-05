البرلمان الإيراني يبدأ استقصاء بشأن انقطاع التيار الكهربائي في البلاد

قال رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني فريدون حسنوند، اليوم الاثنين، إن البرلمان الإيراني ووزارة الطاقة سيعقدان اجتماعا، يوم الأربعاء المقبل، لبحث انقطاع التيار الكهربائي المستمر في البلاد.

موسكو- سبوتنيك. ونقلت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية "آي آر آي بي"، عن حسنوند، قوله: "سنعقد اجتماعا يوم الأربعاء، مع وزارة الطاقة بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي".

وأضاف: "كنا نتوقع أن تتنبأ وزارة الطاقة بمثل هذا الوضع وتتخذ الإجراءات اللازمة قبل حدوثه. سيتم الإعلان عن التوقيت الدقيق لانقطاع التيار الكهربائي في المكاتب والمباني الصناعية والسكنية".

وأشار أيضا إلى أن الإنتاج غير القانوني للعملات المشفرة لا يزال مستمرا، والذي أصبح أحد الأسباب الرئيسية لانقطاع التيار الكهربائي في البلاد.

في وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إيرانية بانقطاع التيار الكهربائي في محطتين للطاقة بقدرة إنتاج تصل إلى ألف ميغاواط.

بالإضافة إلى ذلك، كان هناك انقطاعا مستمرا في التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد في الدوائر الحكومية، وأطفئت إشارات المرور، ما أدى إلى ظهور اختناقات مرورية بطول كيلومترات ووقوع حوادث.