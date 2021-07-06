إيران: عمل تخريبي ألحق ضررا بسيطا بسطح منشأة نووية الشهر الماضي

كشفت الحكومة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن ضرر طفيف لحق بمبنى منشأة تابعة لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية ،في يونيو/ حزيران الماضي، نتيجة محاولة تخريبية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، في مؤتمر صحفي: "لم تلحق أضرار بالمعدات. حدث ضرر طفيف بالسطح وصور الأقمار الصناعية التُقطت عندما أُزيل السقف لإصلاحه"، وذلك حسب " وكالة إرنا " الإيرانية.

وكان موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلي زعم أن المنشأة المستهدفة هي مركز نووي مترامي الأطراف يقع في مدينة كرج، على بعد نحو 40 كيلومترا شمال غرب طهران، مشيرة إلى أن المنشأة المذكورة تصنع الأجزاء المستخدمة في أجهزة الطرد المركزي.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الإيرانية إفشال عملية تخريبية استهدفت أحد مباني هيئة الطاقة الذرية في مدينة كرج القريبة من العاصمة طهران، دون التسبب في أي أضرار مادية أو بشرية، فيما نفى مصدر إيراني مسؤول في قاعدة خاتم الأنبياء للدفاع الجوي، أن يكون "الهجوم التخريبي" الذي استهدف المبنى، قد نفذ بواسطة طائرة مسيرة.

وكان التلفزيون الإيراني الرسمي أعلن أن محطة بوشهر للطاقة النووية توقفت بشكل طارئ عن العمل. ونقل التلفزيون الإيراني عن رخشاني مهر، نائب منسق شركة "توانير" لإنتاج وتوزيع الكهرباء في إيران، قوله: "مع الخروج الطارئ منذ ثلاثة أيام لمحطة الطاقة النووية بوشهر، فإننا نواجه منذ يوم أمس انخفاضًا قدره 1000 ميغاوات في إنتاج الكهرباء".

وأكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الغلق المؤقت لمحطة بوشهر للطاقة جنوبي البلاد. وقالت المنظمة في بيان إنه "بعد حدوث خلل فني في محطة بوشهر للطاقة وبعد إخطار مسبق لوزارة الطاقة، تم إغلاق هذه المحطة مؤقتًا وفصلها عن شبكة الكهرباء الوطنية".