بلينكن يطالب آبي أحمد بوقف فوري لإطلاق النار في تيغراي

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ضرورة التزام كافة الأطراف في إثيوبيا بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في إقليم تيغراي.

وصرحت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذا جاء خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اليوم الثلاثاء، بحسب "رويترز".

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس، إن بلينكن حث آبي أحمد على الالتزام بالخطوات التي قررها مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، والتي تشمل انسحاب كلا من القوات الإريترية، وقوات إقليم أمهرة من تيغراي.

يأتي هذا في الوقت الذي دعا فيه قائد قوات المتمردين في إقليم تيغراي، اليوم الثلاثاء، إلى وقف إطلاق نار والتفاوض مع الحكومة الفيدرالية من أجل التوصل لحل سياسي للصراع.

وقال تسادكان جبريتنساي لوكالة "رويترز" اليوم، وبعد أسبوع من انسحاب القوات الحكومية من ميكيلي عاصمة الإقليم: "بعد هزيمة قوات آبي (رئيس الوزراء آبي أحمد) نقول دعونا نتفاوض من أجل وقف إطلاق نار".

بدأت إثيوبيا حربا في إقليم تيغراي، في نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، وأكدت وقتها أنها ترد على هجمات قامت بها جبهة "تحرير شعب تيغراي" ضد الجيش الإثيوبي، متعهدة بأنها لن تأخذ وقتا طويلا، إلا أن تبعات هذه الحرب ما زالت ممتدة.