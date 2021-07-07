قائد الحرس الثوري الإيراني: الأمن مستتب رغم أسلحة العدو المنتشرة في الجوار

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أن "استراتيجية إيران دفاعية ولن تكون أبدًا البادئة في أي حرب، لكنها ستكون قادرة على الدفاع جيدًا في حال هاجمها العدو".

وخلال إشرافه على إدخال مجموعة جديدة من الأسلحة إلى القوات البرية في الحرس الثوري، قال سلامي إن "إيران تنعم بالهدوء والاستقرار الأمني وحدودنا محمية بقوة شبابنا وقدراتنا الأمنية"، مؤكدا: "قوتنا ليست شعاراً بل حقيقة وواقع راسخ يشهده الجميع"، وذلك حسب وكالة "فارس " الإيرانية.

وأضاف: "اليوم نشهد إلحاق منظومات جديدة للقوات البرية وهذا تطور جديد"، متابعا أن "القوات البرية تتمتع بمكانة خاصة في قدرة إيران الدفاعية".

وذكر أن "استراتيجية إيران دفاعية ولن نكون أبدا البادئين في أي حرب لكننا سنكون قادرين على الدفاع جيدا في حال هاجم العدو وبعدها سنبدأ الهجوم"، مضيفا: "إذا هجم العدو على إيران عليه أن يستعد لتلقي هجومنا المضاد".

كما أكد اللواء سلامي، أن الأمن مستتب في إيران رغم أسلحة العدو المنتشرة في دول الجوار، لافتا إلى أن "القوات الإيرانية أغلقت المنافذ على العدو وترصده بعين ثاقبة أينما كان وتضع اليد القوية على الزناد وتلاحقه ولا تسمح له بالتغلغل".

أعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق اليوم الأربعاء، إزاحة الستار عن صاروخ "الماس" الجديد المضاد للدروع خلال مراسم تسلم القوات البرية للحرس الثوري معدات وأسلحة استراتيجية وحديثة.

وصاروخ "الماس"، صاروخ مضاد للدروع (Top Attack)، يبلغ مداه 8 كيلومترات، ويتم إطلاقه من الطائرات المسيرة من طراز "أبابيل 3".

وفي المراسم، تم الإعلان عن إدخال جميع أنواع المعدات القتالية في مجال الدروع والصواريخ والمركبات والطائرات المسيرة والمروحيات والحرب الإلكترونية إلى القوات البرية للحرس الثوري.

وأهم المعدات التي تم إدخالها أنظمة راجمات الصواريخ، وتجهيز المروحيات الهجومية بصواريخ "قائم 114"، وطائرات مسيّرة من طراز "معراج 113"، وطائرات مسيّرة من طراز "حنيف".