تسجيل
10:53 GMT07 يوليو/ تموز 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي

    قائد الحرس الثوري الإيراني: الأمن مستتب رغم أسلحة العدو المنتشرة في الجوار

    © AFP 2021 / -
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/13/1047841885_0:0:2500:1406_1200x675_80_0_0_484229b3a307a950ac20d444746a571e.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202107071049496010-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D8%A8-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1/

    أكد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أن "استراتيجية إيران دفاعية ولن تكون أبدًا البادئة في أي حرب، لكنها ستكون قادرة على الدفاع جيدًا في حال هاجمها العدو".

    صواريخ إيرانية خلال مناورات الحرس الثوري الإيراني
    © AFP 2021 / -
    الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن صاروخ جديد
    وخلال إشرافه على إدخال مجموعة جديدة من الأسلحة إلى القوات البرية في الحرس الثوري، قال سلامي إن "إيران تنعم بالهدوء والاستقرار الأمني وحدودنا محمية بقوة شبابنا وقدراتنا الأمنية"، مؤكدا: "قوتنا ليست شعاراً بل حقيقة وواقع راسخ يشهده الجميع"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

    وأضاف: "اليوم نشهد إلحاق منظومات جديدة للقوات البرية وهذا تطور جديد"، متابعا أن "القوات البرية تتمتع بمكانة خاصة في قدرة إيران الدفاعية".

    وذكر أن "استراتيجية إيران دفاعية ولن نكون أبدا البادئين في أي حرب لكننا سنكون قادرين على الدفاع جيدا في حال هاجم العدو وبعدها سنبدأ الهجوم"، مضيفا: "إذا هجم العدو على إيران عليه أن يستعد لتلقي هجومنا المضاد".

    كما أكد اللواء سلامي، أن الأمن مستتب في إيران رغم أسلحة العدو المنتشرة في دول الجوار، لافتا إلى أن "القوات الإيرانية أغلقت المنافذ على العدو وترصده بعين ثاقبة أينما كان وتضع اليد القوية على الزناد وتلاحقه ولا تسمح له بالتغلغل".

    أعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق اليوم الأربعاء، إزاحة الستار عن صاروخ "الماس" الجديد المضاد للدروع خلال مراسم تسلم القوات البرية للحرس الثوري معدات وأسلحة استراتيجية وحديثة.

    وصاروخ "الماس"، صاروخ مضاد للدروع (Top Attack)، يبلغ مداه 8 كيلومترات، ويتم إطلاقه من الطائرات المسيرة من طراز "أبابيل 3".

    وفي المراسم، تم الإعلان عن إدخال جميع أنواع المعدات القتالية في مجال الدروع والصواريخ والمركبات والطائرات المسيرة والمروحيات والحرب الإلكترونية إلى القوات البرية للحرس الثوري.

    وأهم المعدات التي تم إدخالها أنظمة راجمات الصواريخ، وتجهيز المروحيات الهجومية بصواريخ "قائم 114"، وطائرات مسيّرة من طراز "معراج 113"، وطائرات مسيّرة من طراز "حنيف".

    انظر أيضا:

    قائد الحرس الثوري: نمتلك طائرات مسيرة مداها 7 آلاف كيلومتر
    الحرس الثوري الإيراني: أمريكا تسعى إلى تقسيم دول المنطقة
    أول رسالة من الحرس الثوري الإيراني إلى إبراهيم رئيسي
    مساعد قائد الحرس الثوري: هزمنا الاستكبار العالمي في مختلف الجبهات
    الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل 5 مسحلين في اشتباكات غربي البلاد
    الحرس الثوري لا يمتلك معلومات حول وفاة ضابط أمريكي قد يكون شارك في اغتيال سليماني
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الجفاف في كاليفورنيا
    جفاف يضرب ولاية أمريكية... "الأشد منذ 1977"
    الحوار مع روسيا من موقف القوة محكوم عليها بالفشل
    الحوار مع روسيا من موقف القوة محكوم عليه بالفشل
    قدرات الأسطول المصري وترتيبه عالميا في 2021
    قدرات الأسطول المصري وترتيبه عالميا في 2021
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك