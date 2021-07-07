على توراة جدته... إسحاق هرتسوغ يؤدي اليمين رئيسا لإسرائيل... فيديو

أدى إسحاق هرتسوغ، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية رئيسا لإسرائيل، خلفا لرؤوفين ريفلين الذي يتولى المنصب منذ 2014.

ففي جلسة خاصة بالكنيست، أدى هرتسوغ اليمين على كتاب التوراة الخاص بجدته، الذي أقسم عليه والده حاييم هرتسوغ قبل 38 عاما أثناء تنصيبه رئيسا لإسرائيل، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وبذلك يصبح هرتسوغ، الذي انتخبه الكنيست الشهر الماضي، هو الرئيس رقم 11 لإسرائيل، المنصب الذي شغله حاييم فايتسمان لأول مرة عام 1949.

"יחי, יחי, יחי": נשיא המדינה יצחק הרצוג הצהיר אמונים pic.twitter.com/jwoYCQrPkL — כאן חדשות (@kann_news) July 7, 2021

وقال هرتسوغ في أول تصريح له بعد تنصيبه إنه "فخور بالديمقراطية الإسرائيلية"، محذرا في الوقت نفسه من تزايد الانقسام في المجتمع الإسرائيلي.

وهرتسوغ هو الرئيس الأسبيق لحزب العمل الإسرائيلي، وسبق أن شغل عدة مناصب وزارية بينها البناء والإسكان، والسياحة، وكان حتى الشهر الماضي رئيسا للوكالة اليهودية منذ أغسطس/ آب 2018.

وصلاحية الرئيس الإسرائيلي محدودة مقارنة برئيس الوزراء، وتتضمن بما في ذلك تكليف نواب بتشكيل الحكومات واعتماد السفراء وإصدار قرارات بالعفو عن السجناء.