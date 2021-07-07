واشنطن تبدي استعدادها لتلبية أي طلب مساعدة من السلطات في هايتي بعد اغتيال الرئيس

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها مستعدة لتلبية أي طلب مساعدة من قبل السلطات في هايتي بعد اغتيال الرئيس جوفينيل مويس.

القاهرة - سبوتنيك. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي، أن بلاده تدعو المسؤولين في هايتي إلى محاسبة مرتكبي جريمة الاغتيال ، مضيفا "جاهزون للرد على أي طلب مساعدة من هايتي".

كما أشار إلى أن واشنطن تتوقع إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في هايتي خلال العام الجاري، موضحا أن الولايات المتحدة لا تمتلك إجابات واضحة حول منفذي عملية الاغتيال.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، أعلن القائم بأعمال رئيس الوزراء في هايتي، كلود جوزيف، اغتيال رئيس البلاد جوفينيل مويس في مقر إقامته الخاص.

يذكر أن مويس (53 عاما)، تولى رئاسة هايتي في 2017، عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية، التي جرت عام 2015، وتم إعادتها عام 2016، على خلفية عدم اعتراف المنافس بنتائج التصويت.