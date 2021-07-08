الحكومة الأفغانية وطالبان يتفقان في إيران على أن الحرب ليست حلا للمشكلة

اتفقت الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان"، اليوم الخميس، أن الحرب ليست حلا للمشكلة الأفغانية، وأنه يجب بذل جميع الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة بينهما، وذلك عقب محادثات بين ممثليهما في إيران.

كابول - سبوتنيك . وبحسب بيان مشترك نشره متحدث المكتب السياسي لطالبان، نعيم وردك عبر "تويتر": "اتفق الوفدان الأفغانيان اللذان التقيا في طهران، يومي الأربعاء والخميس 7 و8 يوليو/ تموز 2021، على ما يلي: الحرب ليست هي الحل للمشكلة الأفغانية ويجب بذل كل الجهود للتوصل إلى حل سياسي".

وقرر الجانبان "مناقشة القضايا التي تحتاج إلى مزيد من التشاور والوضوح بشكل أكبر، مثل إنشاء آلية للانتقال من الحرب إلى السلام الدائم والنظام الإسلامي المتفق عليه وكيفية تحقيق ذلك خلال الاجتماع المقبل الذي سيعقد في أقرب وقت ممكن، وذلك للوصول إلى نتيجة ترضي جميع الأطراف".

كما اعتبر الطرفان "أن اجتماع طهران فرصة وأرضية جديدة لتعزيز الحل السياسي للمشكلة الأفغانية"، فيما أدانا "بشدة الهجمات التي تستهدف منازل المواطنين والمدارس والمساجد والمرافق العامة والمستشفيات، وتوقع إصابات بين المدنيين، مطالبين بمعاقبة مرتكبيها".

وتصاعدت وتيرة العنف والمواجهات الدامية، بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان" الأفغانية المتطرفة، في ظل تعثر المفاوضات بينهما للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد، وانسحاب القوات الغربية من البلاد.