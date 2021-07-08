الهند تعين دبلوماسيا مخضرما في منصب وزير النفط

أصبح الدبلوماسي المخضرم هارديب سينغ بوري وزيرا جديدا للنفط في الهند اليوم الخميس، وهو تعيين رحب به خبراء الطاقة الذين يتوقعون منه أن يبرم اتفاقات استيراد أفضل وأن يحسن صورة بلاده كمقصد جذاب للاستثمار في القطاع.

ويأتي تعيين بوري وسط غضب عام من ارتفاع أسعار الوقو د إلى مستويات قياسية في الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للخام في العالم.

وقال دبلوماسيون وخبراء إن خبرة بوري السابقة كممثل دائم للهند في الأمم المتحدة ستساعده في دوره الجديد، وفقا لوكالة "رويترز".

ومنذ أن تولى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي السلطة قبل سبع سنوات قفز الطلب على النفط في الهند بأكثر من أي مشتر رئيسي آخر وتسعى البلاد لتنويع مصادر وارداتها.

وتستورد الهند أكثر من 80 بالمئة من حاجاتها النفطية مع بقاء الإنتاج المحلي راكدا منذ سنوات.

وقال بوري (69 عاما) اليوم الخميس إنه سيركز على زيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز. وامتنع عن التعقيب على أسعار الوقود أو توقعاته من دول أوبك إلى أن يطلعه فريقه على تلك القضايا.