أمريكا… ارتفاع عدد ضحايا انهيار المبنى السكني في فلوريدا إلى 64 قتيلا

أعلنت السلطات الأمريكية يوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انهيار المبنى السكني بمدينة سيرفسايد في ولاية فلوريدا إلى 64 شخصا.

واشنطن - سبوتنيك. وقالت عمدة مقاطعة ميامي دايت، دانييلا ليفين كافا، في مؤتمر صحفي، إن فرق البحث التي تعمل في موقع المبنى السكني المنهار عثرت الخميس على أربع جثث أخرى وارتفع العدد العام للقتلى بالتالي إلى 64 شخصا، وأضافت أن مصير 76 شخصا لا يزال مجهولا.

هذا ووقعت مأساة انهيار المبنى السكني، الذي تم تشييده قبل 40 عاما في مدينة سيرفسايد قرب ميامي، صباح 24 من الشهر المنصرم، وكان يخضع لإصلاحات بعد مراجعة أجريت عام 2018 ووجدت ضررا إنشائيا كبيرا فيه.

وأعلنت السلطات، أن حوالي نصف الشقق الموجودة هناك، البالغ عددها 130، قد دُمرت، وتستمر أعمال البحث، وقد تم هدم بقايا المبنى في نهاية الأسبوع.