الحرس الثوري يعلن مقتل أحد المستشارين العسكريين في سوريا.. وخامنئي ينعاه

لقي المستشار الإيراني رضا صفدري حتفه أثناء مهمة استشارية "في الدفاع عن مراقد أهل البيت في سوريا" بحسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأكد قائد فيلق عاشوراء التابع للحرس الثوري، أن "الراية التي رفعها أمثال هذا الشهيد الغالي ستبقى شامخة وخفّاقة على صعيد جغرافيا المقاومة بهدف تعزيز الاستقرار والأمن في البلدان الإسلامية بالمنطقة" بحسب الوكالة.

وعزّى الزعيم آية الله علي خامنئي في وفاة "هذا المستشار الشجاع"، الذي ستقام مراسم تشييع جثمانه صباح السبت في مدينة ميانة بمحافظة أذربيجان الشرقية (شمال غرب).

وكان كبير مساعدي وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي قال لوكالة "سبوتنيك" بخصوص وجود المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا: "المستشارون الإيرانيون موجودون في سوريا، بناءً على طلب الحكومة السورية، وسيبقون هناك ما دامت الحكومة السورية تطلب ذلك".

ووقعت إيران وسوريا نهاية العام الماضي، اتفاقية شاملة للتعاون العسكري بين البلدين. ونصت الاتفاقية على "تعزيز التعاون العسكري والأمني في مجالات عمل القوات المسلحة ومواصلة التنسيق"، وتناولت "الأوضاع في سوريا وضرورة انسحاب القوات الأجنبية التي دخلت بطريقة غير شرعية".

وأعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في تصريحات سابقة أن إيران تعتزم الحفاظ على وجود عسكري لها في سوريا، طالما تحتاج الحكومة السورية ذلك.