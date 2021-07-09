أمريكا... ارتفاع عدد ضحايا انهيار المبنى السكني في فلوريدا إلى 78 قتيلا

أعلنت السلطات الأمريكية، أمس الخميس، عن ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انهيار المبنى السكني بمدينة سيرفسايد في ولاية فلوريدا إلى 78 شخصا.

واشنطن - سبوتنيك. وقالت عمدة مقاطعة ميامي داد، دانييلا ليفين كافا، في مؤتمر صحفي: "لقد نجحنا في انتشال 14 ضحية أخرى من ضحايا المأساة. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للوفيات المؤكدة إلى 78"؛ وأضافت بأنه تم التعرف على 47 ضحية.

هذا ووقعت مأساة انهيار المبنى السكني، الذي تم تشييده قبل 40 عاما في مدينة سيرفسايد قرب ميامي، صباح يوم 24 يونيو/ حزيران الماضي. وكان المبنى يخضع لإصلاحات بعد مراجعة أجريت عام 2018 ووجدت ضررا إنشائيا كبيرا فيه.

وأعلنت السلطات، أن حوالي نصف الشقق الموجودة هناك، البالغ عددها 130، قد دُمرت، وتستمر أعمال البحث، وقد تم هدم بقايا المبنى في نهاية الأسبوع.