فوضى في إيران بعد عطل مفاجئ أصاب أنظمة السكك الحديدية

تعطلت الأنظمة الحاسوبية لشركة السكك الحديدية الوطنية في إيران، اليوم الجمعة، متسببة في تأجيل وإلغاء المئات من رحلات القطارات داخل البلاد.

وضرب عطل أنظمة الكمبيوتر الخاصة بشركة السكك الحديدية في الساعات القليلة الماضية، وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، فهناك ترجيحات تشير إلى أن السبب هو هجوم سيبراني.

كما تعطلت مداخل مراكز بيع التذاكر وخدمات النقل والشحن الإلكتروني والمواقع الإلكترونية لشركة السكك الحديدية، متسببة في فوضى غير مسبوقة في محطات القطارات في أنحاء البلاد.

كما أدى خلل أنظمة الحاسوب الآلي إلى تأخير آلاف الركاب دون أي رد من السلطات، ودون مؤشرات حول ترقب استئناف رحلات خطوط القطارات في وقت قريب.

ونشرت الشركة على حسابها المعني بإعلان مواعيد وصول ومغادرة القطار، أنها ألغت جميع رحلات خطوط القطارات، ونشرت رسالة تفيد بأن "التأخير ناجم عن هجمات سيبرانية".

يحتاج التحقق من طبيعة الحادث من قبل السلطات والتأكد من صحة وقوع هجوم سيبراني إلى فترة من الوقت، حسبما أفادت الوكالة الإيرانية.