التلفزيون الرسمي: انفجار قوي غربي العاصمة الإيرانية طهران

أفاد التلفزيون الرسمي في إيران، اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجار كبير غربي العاصمة الإيرانية.

كما ذكرت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء أن دوي انفجار سُمع في شمال طهران في الساعات الأولى من السبت بالتوقيت المحلي (مساء الجمعة بتوقيت جرينتش) دون ذكر تفاصيل أخرى.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء في طهران، جلال ملكي: "تلقينا تقارير حول سماع دوي انفجار كبير في طهران وتم إرسال فرق إنقاذ وإطفاء إلى المكان".