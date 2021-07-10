تايلاند... فرض حظر تجوال ليلي في بانكوك و9 محافظات للحد من انتشار كورونا

أعلنت السلطات التايلاندية، اليوم السبت، عن فرض حظر تجوال ليلي مدته سبع ساعات في جميع أنحاء العاصمة بانكوك و9 محافظات أخرى، مع قيود أكثر صرامة بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

ونقلت وكالة "رويترز" عن أبيساماي سريرانجسون، مسؤولة عن فريق العمل الحكومي المعني بمواجهة الفيروس، قولها: "نعتذر للصعوبات التي ستواجه الأشخاص المقيمين في المناطق الخاضعة للحد الأقصى من القيود".

وتابعت بقولها "لكن ذلك سيدعم تلك الإجراءات، من السيطرة على المرض بصورة فعالة".

وأشارت مسؤولة فريق العمل الحكومي المعني بمواجهة "كورونا" في تايلاند إلى أنه سيتم حظر حركة السفر غير الضرورية.

وسيطبق حظر التجوال الليلي خلال الفترة بين الساعة الـ 9 مساء حتى الساعة الـ 4 صباحًا بالتوقيت المحلي للبلاد، اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، 12 يوليو/ تموز.

كما تم حظر التجمعات في تايلاند بالمدن المشمولة بالإجراءات، لأكثر من 5 أشخاص.

وكانت السلطات الصحية أعلنت عن تسجيل 9326 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 326 ألف و832، فيما سجلت حالات الوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد ارتفاعا قياسيا بلغ 91 حالة .