روحاني يؤكد تدهور الوضع الوبائي في إيران ويحذر من احتمال بدء موجة خامسة من كورونا

قال الرئيس الإيراني المنتهية ولايته، حسن روحاني، اليوم السبت، إن بلاده تشهد تدهورا في الوضع الوبائي فيما يتعلق بوباء كورونا، مشيرا لاحتمال بدء موجة خامسة من الوباء.

طهران - سبوتنيك. وقال روحاني، في جلسة للجنة المعنية بمكافحة الوباء، "نؤكد ضرورة التمسك بالتعليمات الصحية بصرامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بالرغم من أن ثمة إمكانية لتطعيم 500 ألف مواطن يوميا".

وبين أن "المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية في البلاد شهدت انتشارا للطفرة الهندية من فيروس كورونا [المستجد]، والجهات المعنية حاولت تطويق الفيروس في هذه المناطق، لكنه تسلل إلى محافظات أخرى في البلاد، الأمر الذي أسفر عن ذهاب الوضع الوبائي نحو التدهور مقارنة مع الأسابيع الماضية"، مبينا "قد تكون الموجة الخامسة قد بدأت".

وذكر أنه على الرغم من ذلك، فإن "الجهات المختصة تدرس وضع الترتيبات اللازمة لفتح المدارس في العام الدراسي القادم".

وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت، قبل نحو عشرة أيام الموافقة على إجازة الاستخدام "الطارئ" لأحد مشاريع اللقاحات المحلية المضادة لكوفيد-19 والذي يحمل اسم "كوو إيران بركت".