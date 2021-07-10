بيلاروسيا تعلق على خطط ليتوانيا لبناء جدار على الحدود

ونقلت وسائل إعلام روسية عن ماكي قوله، اليوم السبت: "إذا رغبوا في ذلك فليبنوا الجدار. إذا توقفوا عن تمويل مختلف المشاريع ذات المنفعة المتبادلة مع بيلاروسيا، وفرضوا العقوبات..يجب أن لا ينزعجوا من تدفق المهاجرين إليهم، لأننا سنحول الأموال التي تم تخصيصها سابقًا لحماية الحدود بين البلدين إلى تلبية احتياجات الشعب البيلاروسي".

وأعلنت ليتوانيا أنها ستقيم الحاجز الحدودي وتنشر قوات لمنع المهاجرين من العبور بشكل غير قانوني إلى أراضيها.

وتمتد الحدود بين ليتوانيا وبيلاروسيا بطول 679 كم (420 ميلاً) على مناطق قليلة السكان، مع مساحات شاسعة تمر عبر الغابات.

من جهتها أكدت رئيسة الوزراء الليتوانية، إنغريدا سيمونيتي، للإذاعة الوطنية يوم الجمعة الماضي، إنها لا تتوقع أن يهدأ تدفق المهاجرين من بيلاروسيا من تلقاء نفسه، وقالت: "نظرًا لأن نظام بيلاروسيا يكسب المال من هؤلاء الأشخاص مقابل رسوم التأشيرة، وأعتقد أنه يحصل على دخل آخر منهم أيضًا - سيكون من الصعب توقع أي اتجاه إيجابي بدون وسائل تأثير إضافية".

ولفتت إلى أن بيلاروسيا كانت تعرض رحلات على المهاجرين إلى مينسك، مستشهدة بوثائق عُثر عليها مع مهاجر واحد على الأقل وصل إلى ليتوانيا.

وقالت وزارة الداخلية إنه تم تسييج حوالي 78 كيلومترا من الحدود في السنوات السابقة، وحوالي 258 كيلومترا (160 ميلا) تتم مراقبتها إلكترونيًا.