الصين: إدراج أمريكا لشركاتنا في القائمة السوداء انتهاك خطير لقواعد الاقتصاد الدولي

انتقدت وزارة التجارة الصينية إدراج نظيرتها الأمريكية 23 شركة صينية لقائمتها الاقتصادية السوداء، على خلفية انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.

جاء هذا في بيان صادر عن وزارة التجارة الصينية، اليوم الأحد، بحسب وكالة "رويترز".

وقالت الوزارة الصينية إن إدراج الكيانات الصينية يعد "انتهاكا خطيرا لقواعد الاقتصاد والتجارة الدولية".

كما وصفت الوزارة الصينية هذا الإجراء بأنه "قمع غير مسؤول" للشركات الصينية.

وأضاف البيان أن الصين سوف تتخذ الإجراءات الضرورية الحقوق والمصالح المشروعة للصين.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على شركات وكيانات أخرى ذات صلة بممارسات الجيش والسياسة الصينية تجاه الأقلية المسلمة من الإيغور، وتسهيل الصادرات إلى روسيا وإيران.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية في بيان إن هذه الكيانات عوقبت "لتورطها في أنشطة تتعارض مع السياسة الخارجية ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة"، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس".

وتواجه الصين انتقادات دولية متصاعدة بدعوى "معاملتها القمعية" للسكان الإيغور في إقليم شينغيانغ الصيني، إذ يروج الإعلام الغربي لتقارير عن معسكرات للعمل القسري يُحتجز فيها أبناء تلك الأقلّية وعمليات إعقام جماعية تقوم بها السلطات الصينية بحقّهم.