وزير اللقاح البريطاني: الحكومة على ثقة من رفع قيود كورونا في 19 يوليو

قال وزير اللقاح البريطاني نديم الزهاوي إن حكومة بلاده على ثقة من أن خطط رفع مجموعة من قيود جائحة كورونا سوف تمضي قدما في 19 يوليو/ تموز، في إنجلترا.

ومن المتوقع أن يؤكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هذه الخطط يوم الاثنين، بحسب "رويترز".

وقال الزهاوي، اليوم الأحد، في تصريحات صحفية: "أنا واثق من أننا نستطيع المضي قدما نحو الخطوة الرابعة، ولكن بحذر".

ويوم الاثنين الماضي، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه سيتم رفع الكثير من القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد، بدءا من 19 من الشهر الجاري.

وتمكنت المملكة المتحدة من تلقيح نحو 64% من السكان البالغين، وفقا للبرنامج الذي انطلق في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتلمح الحكومة منذ أسابيع إلى نيّتها التخلي خصوصاً عن إلزامية وضع الكمامات في الأماكن العامة المغلقة، وهو نهج انتقده بشدة بعض الأكاديميين الذين يقدمون المشورة للحكومة.