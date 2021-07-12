الاتحاد الأوروبي يبحث أفغانستان والشرق الأوسط وتمديد العقوبات ضد روسيا

يبحث اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، المقرر اليوم الاثنين في بروكسل، مناقشة الوضع في أفغانستان والشرق الأوسط ومنطقة ما وراء القوقاز، وكذلك لبنان.

بروكسل – سبوتنيك. ومن المقرر أن يبلغ الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، الوزراء بشأن الوضع في أفغانستان في سياق انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي.

وستتناول المحادثات أيضا الدور المحتمل للاتحاد الأوروبي في تهيئة الظروف لعملية سلام ناجحة.

وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، سيجري وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي محادثات غير رسمية مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد المتواجد في بروكسل.

كما سيناقش الوزراء نتائج زيارة وفد من عدد من الوزراء الأوروبيين إلى أرمينيا وأذربيجان وجورجيا. وصرح بوريل، في وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي يريد تعزيز العمل على تسوية النزاعات في هذه المنطقة، وكذلك توسيع التعاون مع هذه البلدان في إطار برنامج "الشراكة الشرقية".

ووفقا لجدول أعمال الاجتماع، سيصادق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رسميا أيضا على قرار التمديد التالي للعقوبات الاقتصادية ضد روسيا.

وقد تم اتخاذ القرار السياسي لتمديد الإجراءات التقييدية ضد روسيا في قمة الاتحاد الأوروبي يومي 24 و25 يونيو/حزيران المنصرم.