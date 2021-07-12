المركبة الفضائية الصينية "زورونغ" تقطع أكثر من 410 أمتار على سطح المريخ

قطعت المركبة المدارية الصينية لاستكشاف المريخ التابعة لمهمة "تيانون -1" أكثر من 410 أمتار على سطح الكوكب الأحمر، حسبما أفاد تلفزيون الصين المركزي اليوم الاثنين 12 يوليو/ تموز.

يقول البيان: "اعتبارًا من الساعة 20:00 (15:00 بتوقيت موسكو) في 11 يوليو، قطعت المركبة الجوالة "زورونغ" 410.025 متر، وظروف عملها طبيعية".

نشرت الصين مقطع فيديو لمهمة "تيانون -1" على المريخ، في 27 يونيو/ حزيران. وأفادت التقارير بأنه في ذلك الوقت قطعت المركبة الجوالة 236 مترًا عبر الكوكب.

وتُظهر مقاطع الفيديو مركبة الهبوط وهي تنشر مظلتها وتهبط على سطح المريخ، وانفصال مركبة التجوال "تشورونغ" عن منصة الهبوط وتحركها فوق الأرض.

وتشمل الصور مناظر كوكب المريخ والآثار التي خلفتها مركبة التجوال في الأرض أثناء سيرها. وحتى صباح اليوم 27 يونيو/ حزيران، عملت المركبة المدارية التابعة لمهمة "تيانون-1" حول المريخ لمدة 338 يوما، ويبعد موقعها في المريخ عن الأرض حوالي 360 مليون كيلومتر.

وتعمل مركبة التجوال "زورونغ" على سطح المريخ منذ 42 يوما مريخيا وقطعت مسافة بلغ إجماليها 236 مترا.