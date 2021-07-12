الأمير وليام يطالب بمحاسبة المتورطين في العنصرية بعد ختام "يورو 2020"... "لقد سئمت"

أعرب الأمير البريطاني وليام، اليوم الاثنين، عن استيائه من الإساءة العنصرية التي تعرض لها لاعبي منتخب بريطانيا بعد مباراة أمس الأحد.

وقال في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر": "لقد سئمت من الإساءة العنصرية التي استهدفت لاعبي إنجلترا بعد مباراة الليلة الماضية، ليس من المقبول تماما أن يتحمل اللاعبون هذا السلوك المقيت، ويجب أن يتوقف الآن ويجب محاسبة جميع المتورطين".

I am sickened by the racist abuse aimed at England players after last night’s match.



It is totally unacceptable that players have to endure this abhorrent behaviour.



It must stop now and all those involved should be held accountable. W — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 12, 2021

و​كشفت تقارير صحفية عالمية تعرض لاعبي منتخب إنجلترا إلى إساءات عنصرية واسعة النطاق، عقب إهدارهم ركلات الترجيح في نهائي أمم أوروبا "يورو 2020" أمام إيطاليا وخسارتهم اللقب على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن.

وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن إساءات عنصرية انهالت على ماركوس راشفورد وجايدون سانشو وبوكايو ساكا، إثر فشلهم في تسجيل ركلاتهم الترجيحية أمس الأحد.

وكان منتخبا إنجلترا وإيطاليا قد تعادلا بهدف لكل منهما في الوقت الأصلي والإضافي، قبل أن يحسم "الطليان" النتيجة بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

وحرمت بتلك الطريقة إنجلترا من الفوز باللقب الأوروبي للمرة الأولى في تاريخها، ومن التتويج بأي لقب منذ عام 1966، حينما تغلبت على ألمانيا الغربية بنتيجة 4-2 على ملعب ويمبلي في نهائي كأس العالم.

وأشرك مدرب المنتخب الإنجليزي، غاريث ساوثغيت، اللاعبين راشفورد وسانشو، في الدقائق الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، بهدف تنفيذ ركلات الترجيح، معتمدا أيضا على اللاعب البديل الآخر ساكا، ولكن الثلاثة أهدروا ركلات الترجيح.

وواجه اللاعبون الثلاثة ذوي البشرة السمراء عقب إخفاقهم في تسجيل ركلات الترجيح، هجمات من الإساءة العنصرية الواسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الأمير وليام عبر، أمس الأحد، عن حزنه من خسارة منتخب بلاده في نهائي بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

Heartbreaking. Congratulations @Azzurri on a great victory.

@England, you’ve all come so far, but sadly this time it wasn’t our day. You can all hold your heads high, and be so proud of yourselves — I know there’s more to come. W — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 11, 2021

وبدأ الأمير وليام تغريدته على موقع "تويتر" بوصف هزيمة بريطانيا في البطولة بأنها "مفجعة"، ثم وجه التهاني للمنتخب الإيطالي "على نصر عظيم"، بحسب قوله.

بعدها وجه الأمير البريطاني حديثه لمنتخب بلاده، مؤكدا لهم أنهم قطعوا شوطا طويلا، وأضاف: "لكن هذا لم يكن يومنا للأسف، يمكنكم رفع رؤوسكم عاليا وأن تكونوا فخورين جدا بأنفسكم، أعلم أن هناك المزيد قادم لنا".