إعطاء أكثر من 1.38 مليار جرعة من لقاحات "كوفيد-19" في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، أن أكثر من 1.38 مليار جرعة من لقاحات (كوفيد-19) تم إعطاؤها في أنحاء الصين.

وبحسب ما نقلته وكالة "شينخوا"، تم إعطاء هذه الكمية في جميع مناطق الصين حتى مساء أمس الأحد.

هذا وسجلت مقاطعة يوننان، جنوب غربي الصين، تسع حالات إصابة مؤكدة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19 يوم الأحد، وجميعها في مدينة رويلي، وفق ما كشفته لجنة الصحة المحلية بالمقاطعة، اليوم الاثنين.

وأضافت اللجنة أن حالتين من الحالات المؤكدة المذكورة تم تسجيلهما سابقا على أنهما حالتان من دون أعراض، بينما تم اكتشاف الحالات الـ7 الأخرى خلال حملة اختبار الحمض النووي على نحو شامل في مدينة رويلي.

كما سجلت المقاطعة ثلاث حالات مؤكدة وافدة يوم الأحد. وحتى نهاية يوم الأحد، كانت هناك 148 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 تتلقى العلاج في المستشفى في يوننان، بما فيها 59 حالة محلية العدوى. في حين كانت هناك أيضا 20 حالة من دون أعراض، من ضمنها حالة واحدة محلية العدوى. وتسجل مدينة رويلي الواقعة على المنطقة الحدودية بين الصين وميانمار، حالات إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19 منذ 4 يوليو الجاري.