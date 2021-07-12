الأمم المتحدة: وباء كورونا أدى لتفاقم الجوع وسوء التغذية في 2020

قالت الأمم المتحدة إن مستويات الجوع وسوء التغذية في العالم تفاقمت بشدة خلال العام الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا.

جاء هذا في تقرير وضعته وكالات تابعة للأمم المتحدة ونُشر، اليوم الاثنين، بحسب وكالة "رويترز".

وقال التقرير إن عدد من يعانون من سوء التغذية ارتفع إلى 768 مليونا تقريبا العام الماضي، وهو ما يمثل 10 في المئة من سكان العالم.

وشهد العام الماضي ارتفاعا في عدد من يعانون الجوع بنحو 118 مليونا مقارنة بعام 2019، وذلك بعد أن بقي العدد ثابتا تقريبا لخمس سنوات.

وقالت وكالات الأمم المتحدة إن الوباء يكشف نقاط الضعف في أنظمتنا الغذائية التي تهدد الأرواح وسبل العيش.

وشارك في إعداد التقرير وكالات تابعة للأمم المتحدة من بينها، منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية، وهو أول تقييم شامل لانعدام الأمن الغذائي والتغذية منذ ظهور الجائحة.