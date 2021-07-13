أنقرة تستدعي السفير اليوناني بعد منع فريق تركي من خوض مباراة في أثينا

استدعت تركيا، اليوم الثلاثاء، السفير اليوناني في أنقرة إلى مقر وزارة خارجيتها، لتعبر عن "احتجاجها الشديد" على الطريقة التي عومل بها فريق كرة القدم التركي "غلطة سراي"، قبل مباراة كانت مقررة في أثينا في اليوم السابق.

وقرر نادي "غلطة سراي"، الانسحاب من مباراة ودية ضد فريق "أولمبياكوس" وعاد إلى البلاد، أمس الاثنين، بعد أن اتهم المسؤولين اليونانيين بالتمييز لرفضهم قبول اختبارات "بي سي أر" للاعبي الفريق، بحسب وكالة "رويترز".

وذكرت تقارير صحفية أن مسؤولي مطار أثينا منعوا الفريق التركي من دخول البلاد، وذلك بسبب عدم صلاحية اختبارات كورونا.

وقدم الفريق التركي اختبارات "بي سي آر" لمدة أقل من ثلاثة أيام، لكن سلطات المطار قالت إن بروتوكول الدخول من تركيا يتطلب اختبارات أقل من يوم.

وذكرت السلطات اليونانية أن النادي التركي رفض الخضوع لمزيد من الاختبارات، وبعد انتظار استمر نحو ساعتين في المطار، عاد إلى إسطنبول.

من جانبه نشر نادي "غلطة سراي" رسالة على موقعه على الإنترنت، اشتكى فيها من "تمييز صريح" بحقه، متهما السلطات اليونانية بمعاملة لاعبي النادي "بطريقة غير لائقة ومتغطرسة جدا".