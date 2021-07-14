إيران: مزاعم أمريكا حول مؤامرة لخطف ناشطة "لا أساس لها"

ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الأربعاء، أن إيران رفضت المزاعم الأمريكية "السخيفة والتي لا أساس لها"، حول ضلوع طهران في التخطيط لخطف صحفية وناشطة مدافعة عن حقوق الإنسان مقيمة في نيويورك وتنتقد الجمهورية الإسلامية.

كان الادعاء الأمريكي قد اتهم أربعة إيرانيين، قال إنهم من عناصر المخابرات الإيرانية، بالتخطيط لخطف شخصية صحفية منتقدة لإيران و مقيمة بالولايات المتحدة ، وفقا لما ورد في عريضة اتهام كشفت عنها وزارة العدل الأمريكية، أمس الثلاثاء.

ورغم أن العريضة لم تذكر اسم الشخصية المستهدفة، أكدت "رويترز" أنها الصحفية الأمريكية الإيرانية الأصل مسيح علي نجاد، التي تعمل بالخدمة الفارسية في إذاعة "صوت أمريكا" والمهتمة بقضايا حقوق الإنسان في إيران.

وقال خطيب زاده: "هذه ليست أول مرة تضع فيها الولايات المتحدة مثل هذه السيناريوهات الهوليوودية".

وكانت وزارة الأمن الإيرانية أعلنت، في بيان بثه التلفزيون الإيراني العام الماضي، توقيف زعيم "مجموعة إرهابية" مقرها الولايات المتحدة متهمة بالوقوف وراء تفجير في مدينة شيراز في 2008 وهجمات أخرى تم إحباطها.