إسرائيل تحقق في إصابة لإحدى مقاتلاتها بصاروخ من القبة الحديدية خلال أحداث غزة

تعرضت مقاتلة إسرائيلية من طراز "أف 15" إلى إصابة بصاروخ "تامير"، المستخدم في منظومة "القبة الحديدة" المضادة للصواريخ، وذلك خلال العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.

القدس - سبوتنيك. وقالت "القناة 12" الإسرائيلية، في تقرير بثته مساء اليوم الأربعاء، بعنوان "دراما في الجو خلال عملية حارس الأسوار"، إنه و خلال العملية الأخيرة ضد غزة، "أُطلق صاروخ قبة حديدية اعتراضي نحو أحد الصواريخ التي تم إطلاقها من قطاع غزة، لكنه ترك الهدف وغير اتجاهه نحو طائرة من طراز F15 تابعة لسلاح الجو كانت قد دخلت منطقة الاعتراض".

وأوضح أيضا أن الجيش الإسرائيلي بدأ تحقيقا في ملابسات هذا الحادث، ويقول إنه "وقع في خضم هجمات صاروخية كثيفة على إسرائيل وعمليات دفاعية متتالية من جانب سلاح الجو الإسرائيلي في الأجواء".

وأفادت القناة بأن الجيش يسعى إلى الوصول لحقيقة ما حصل في هذا الحادث.

وعاشت "القبة الحديدية" التي أنشأتها إسرائيل في عام 2011 أقسى تجربة عملية تخوضها في تاريخها العسكري، بحسب مصادر عسكرية، خلال الأزمة الأخيرة، بالرغم من الترويج الكبير الذي رافق تأسيسها في وسائل الإعلام العالمية بشكل عام والإسرائيلية بشكل خاص.