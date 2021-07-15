الفيضانات في ألمانيا تقتل 19 شخصا

تسبب الفيضانات في ألمانيا في مقتل 19 شخصا، وفقد نحو 50 آخرين، وفقا للسلطات الرسمية.

ذكرت ذلك وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب"، اليوم الخمس، مشيرة إلى أن تلك البيانات كشف عنها مسؤولون محليون في المناطق المتضررة.

واجتاحت عاصفة تضرب غربي ألمانيا العديد من المناطق، التي شهدت هطولا كثيفا للأمطار، وتسببت في حدوث فيضانات.

ولفتت الوكالة إلى قول مسؤولين محلليين إن ارتفاع منسوب المياه أدى إلى انهيار العديد من المباني في بعض المناطق.

وذكرت الوكالة أن ولاية شمال الراين فستفالن، وولاية راينلاند بفالز، كانتا من أكثر المناطق تضررا من الفيضانات.

ولفتت إلى أن هطول الأمطار بهذه الكثافة أدى إلى ارتفاع منسوب المياه داخل الأنهار، التي تجاوزت ضفافها مهددة المزيد من منازل المواطنيين.