بايدن: أمريكا وألمانيا تتفقان في قضية حماية الجناح الشرقي للناتو من روسيا

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة وألمانيا تتشاركان المواقف إزاء حماية الجناح الشرقي للناتو من العدوان الروسي.

واشنطن – سبوتنيك. وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل: "نحن نتفق حول حماية حلفائنا من الجناح الشرقي للناتو من العدوان من طرف روسيا".

وأضاف بايدن: "نحن نتفق تماما على أنه لا يمكن السماح لروسيا استخدام الطاقة كسلاح، وأداة إجبار أو تهديد لجيرانها".

وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي خلال الآونة الأخيرة، توترا بسبب تعزيز وجود الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف.

كما أدت الخلافات السياسية بشأن أوكرانيا وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا، إلى توقف الاجتماعات بين روسيا والحلف بصيغة مجلس "روسيا - الناتو" بشكل شبه تام.

هذا وتزور ميركل، الجمعة، العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة عمل رسمية.