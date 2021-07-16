ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات ألمانيا إلى 81 قتيلا وأكثر من 1300 مفقود

ذكرت الهيئة العامة للبث الإذاعي الألمانية "إيه آر دي"، اليوم الجمعة، أن حصيلة ضحايا الفضايات التي اجتاحت مناطق في غرب البلاد، ارتفعت إلى ما لا يقل عن 81 قتيلا.

وقالت شرطة مدينة كوبلنتس "إن أكثر من ألف شخص مفقودون في منطقة نوينار آرفايلر"، وفقا لما نقله الموقع الرسمي لهيئة البث الإذاعي الألمانية.

فيما قالت السلطات في منطقة أهرويلر، مساء أمس الخميس، "إنه من المتوقع ارتفاع عدد القتلى، وإنهم يحاولون تعقب نحو 1300 مفقود".

80% of the emissions trapped in our atmosphere & smothering the Earth come from three products: oil,gas and coal. 3 products are causing this havoc. Heat domes, fire tornadoes, flooding and more. Every ton of carbon we don’t produce saves lives. #climateemergency https://t.co/mZe72lEZ41 — Tzeporah Berman (@Tzeporah) July 16, 2021

ويعتبر هذا الفيضان، الذي وقع في ولايتي راينلاند بالاتينات ونورد راين فيستفالن، الأسوأ حيث جرفت المياه المباني والسيارات وتسببت بمقتل العشرات.

At least 42 people in Germany have died after floods caused by record rains. Homes were swept away or collapsed, and dozens were reported missing.



Officials linked the unusual extreme weather to the climate crisis: A weather service says about 2 months of rain fell in 1-2 days. pic.twitter.com/IHAbJKSXMa — AJ+ (@ajplus) July 15, 2021

من جانبها، أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، عن صدمتها من الدمار الذي خلفته الفيضانات القاتلة غربي البلاد. وقالت: "صُدمت من الكارثة التي يعاني منها الكثير من المواطنين في المناطق التي غمرتها الفيضانات".