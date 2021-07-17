وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيرته الكينية الوضع في أفريقيا

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، مع نظيرته الكينية راشيل أومامو، العلاقات الثنائية والوضع في أفريقيا.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الخارجية الأمريكية، اليوم السبت في بيان، "تم التأكيد مجددا على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وكينيا".

وأضافت الخارجية الأمريكية، "تم إبراز الأولويات المشتركة لمكافحة وباء فيروس كورونا، ومكافحة تغير المناخ، والاستثمار في الديمقراطية والأمن في أفريقيا".

وأشار البيان إلى أنه تم بحث أيضا أهمية إشراك كينيا في الأزمات الجارية في إثيوبيا وجنوب السودان.

كان وزير الخارجية الأمريكى أنتوني بلينكن، حذر نهاية أبريل الماضي، دول أفريقيا من الدور المتزايد للصين، وتعهد بالتزام أكبر للولايات المتحدة، خلال محادثات مع نيجيريا وكينيا.

وأظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن اهتماما مبكرا بأفريقيا، حتى دون مبادرات محددة، على عكس سلفه دونالد ترامب، الذي كان أول رئيس أمريكي منذ عقود لا يزور أفريقيا أثناء وجوده في منصبه، ونُقل عنه أنه رفض الدول ذات الأغلبية السوداء.