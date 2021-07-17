فرنسا تشدد قيود مكافحة "كوفيد-19" على المسافرين

قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، اليوم السبت، إن فرنسا ستشدد القيود المفروضة على المسافرين من بعض الدول لمواجهة زيادة الإصابات بكوفيد-19".

وبدءا من يوم غد الأحد، سيحتاج القادمون من المملكة المتحدة وإسبانيا والبرتغال وقبرص وهولندا واليونان ممن لم يتلقوا التطعيم إلى تقديم نتيجة اختبار للكشف عن "كوفيد-19" بتاريخ لا يزيد عن 24 ساعة قبل السفر لدخول فرنسا.

ويمكن أن تجرى الاختبارات حاليا قبل 48 ساعة للمسافرين من المملكة المتحدة وقبل 72 ساعة للدول الأخرى المذكورة.

وقال كاستكس إن المسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل من أي بلد يمكنهم دخول فرنسا دون اختبار، وفقا لـ "رويترز".

وأدرجت الحكومة الفرنسية، يوم الثلاثاء الماضي، تونس ضمن القائمة الحمراء، على خلفية معدلات الإصابة المرتفعة بفيروس كورونا.

واعتبارا من 21 تموز/يوليو الجاري، ستكون هناك حاجة إلى تصريح صحي، لحضور المهرجانات والعروض وزيارة مدن الملاهي.