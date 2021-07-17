وزير الصحة البريطاني يعلن إصابته بكوفيد-19

أعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، اليوم السبت، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وأنه يعاني من أعراض خفيفة.

وقال جاويد، في مقطع فيديو بثه عبر حسابه على موقع "تويتر": "هذا الصباح كانت نتيجة فحصي إيجابية لكوفيد-19، وأنا في انتظار نتيجة فحص "بي سي أر"، لكن لحسن الحظ الأعراض لدي خفيفة".

This morning I tested positive for Covid. I’m waiting for my PCR result, but thankfully I have had my jabs and symptoms are mild. Please make sure you come forward for your vaccine if you haven’t already. pic.twitter.com/NJYMg2VGzT — Sajid Javid (@sajidjavid) July 17, 2021

​وأضاف "تلقيت جرعتين من اللقاح المضاد للفيروس وأود أن انتهز هذه الفرصة لأحث الناس على التقدم للحصول على اللقاح".

وأصبح جاويد وزيراً للصحة، بعد استقالة سلفه مات هانكوك، بسبب مخالفته قواعد مكافحة كورونا باحتضانه وتقبيله مساعدته داخل مكتبه.