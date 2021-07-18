كوريا الجنوبية تعيد جنودها من سفينة موبوءة بكورونا في الشرق الأوسط

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أنها ستعمل على إعادة جنودها من سفينة موبوءة بكورونا، كانت تشارك في دورية لمكافحة القرصنة في الشرق الأوسط.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إنها ستعيد جميع الجنود الموجودين على متن السفينة، مشيرة إلى أن فريق إحلال سيقود الباخرة عائدا إلى البلاد وذلك بعد ثبوت إصابة عشرات الجنود بكورونا، بحسب رويترز.

وأضافت الوزارة إن طائرتي نقل ستقلعان إلى الشرق الأوسط في وقت لاحق الأحد مؤكدة أن 61 جنديا آخر على متن السفينة أصيبوا بالفيروس، بعد تقارير إعلامية ذكرت أن ستة أصيبوا بالوباء.

كوريا الجنوبية، التي كانت نموذجا في كبح الفيروس في السابق، تكافح في الوقت الحالي ارتفاعا قياسيا في إصابات سلالة دلتا.

وأمس السبت، سجلت كوريا الجنوبية 1454 حالة إصابة، ليرتفع إجمالي إصابات كورونا في البلاد إلى 177951 بينما تجاوزت الوفيات 2057 حالة.