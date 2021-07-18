تسجيل أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا "دلتا" في أوروغواي

أكد وزير الصحة في أوروغواي، دانيال ساليناس، تسجيل أولى حالات إصابة بفيروس كورونا "سلالة الدلتا" في البلاد.

ونشر ساليناس تغريدة على "تويتر"، اليوم الأحد: "من بين 86 عينة متسلسلة، تم تحديد 26 حالة إصابة بسلالة دلتا، و14 حالة إصابة بسلالة بيتا".

— Daniel Salinas (@DrDanielSalinas) July 18, 2021

وقبل أيام، أكدت منظمة الصحة العالمية أن عدد البلدان والأقاليم، التي تنتشر فيها سلالة "دلتا" الشديدة العدوى لفيروس كورونا المستجد، ارتفع في الفترة من 6 إلى 13 تموز / يوليو، بمقدار سبعة، وبلغ 111 دولة.

بالإضافة إلى سلالة دلتا، فإن منظمة الصحة العالمية قلقة من ثلاثة أنواع أخرى من الفيروس التاجي تنتمي إلى فئة المركبات العضوية المتطايرة. كان متغير "ألفا"، الذي تم اكتشافه لأول مرة في أيلول / سبتمبر 2020، في المملكة المتحدة، حاضرا في 178 دولة حتى 13 يوليو.

ويوجد متغير "بيتا"، الذي اكتشف في جنوب أفريقيا، في آب / أغسطس من العام الماضي، في 123 دولة، ومتغير "غاما"، الذي تم اكتشافه في سبتمبر في البرازيل، وسّع جغرافيته من 74 إلى 75 دولة في 7 أيام.