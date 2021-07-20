الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخين من لبنان على إسرائيل

قال الجيش الإسرائيلي إن صاروخين أطلقا من لبنان اليوم الثلاثاء.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، أن الصاروخين تسببا في انطلاق صافرات الإنذار في شمال إسرائيل.

وقال الجيش إن الدفاعات الصاروخية (القبة الحديدية) أسقطت أحد الصاروخين. بينما سقط الآخر في منطقة مفتوحة، ولم يسفر عن وقوع أضرار.

وأكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أن المدفعية الإسرائيلية ردت على إطلاق الصاروخين بقصف على جنوب لبنان.

#عاجل تفعيل الانذارات في منطقة الجليل الغربي بعد اطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن من #لبنان نحو #إسرائيل حيث تم اعتراض احداها بينما سقطت الثانية في منطقة مفتوحة. في هذه الساعة لا توجد اي تعليمات خاصة للجبهة الداخلية pic.twitter.com/T39IVVFFzf — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 20, 2021

كان الجيش الإسرائيلي، قال يوم الجمعة الماضي، إن طائرة مسيرة تابعة له سقطت داخل الأراضي اللبنانية، نتيجة عطل فني.