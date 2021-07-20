مسلحان يحاولان طعن رئيس مالي المؤقت

هاجم مسلحان، أحدهما كان يحمل سكينا، الرئيس المالي المؤقت عاصمي غويتا اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة "أ ف ب" عن ما شاهده صحفي (يعمل لديها) خلال صلاة الجمعة في المسجد الكبير في العاصمة باماكو.

ووقع الهجوم خلال احتفالات إسلامية بعيد الأضحى المبارك. وعلى الفور، تم نقل الرئيس من مكان الحادث، وفقًا للصحفي.