ريابكوف: موسكو تعتزم الالتزام بواجباتها تجاه معاهدة الأجواء المفتوحة حتى 18 ديسمبر

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو تعتزم التمتع الكامل بالحقوق والوفاء بالتزاماتها كدولة طرف في معاهدة الأجواء المفتوحة حتى موعد انسحابها من المعاهدة في الـ 18 من شهر كانون الأول/ديسمبر.

موسكو - سبوتنيك. وقال ريابكوف خلال مؤتمر الدول الأعضاء في معاهدة الأجواء المفتوحة:

"تعتزم روسيا حتى 18 كانون الأول/ديسمبر من هذا العام التمتع بكامل حقوقها والوفاء بالتزاماتها كدولة عضو في معاهدة الأجواء المفتوحة، بالطبع، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الحقيقي المرتبط بوباء كوفيد-19، والذي لا يعطى سببا للتفاؤل".

كان رئيس الوفد الروسي في مفاوضات فيينا حول الأمن العسكري والحد من التسلح، قنسطنطين غافريلوف، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن روسيا أعلنت خلال مؤتمر معاهدة الأجواء المفتوحة أن قرار الانسحاب من المعاهدة نهائي ولا يخضع للمراجعة في الوقت الحالي.