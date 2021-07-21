المشاهد الأولى لتصدي الدفاعات الجوية السورية للأهداف الإسرائيلية فوق حمص

نشرت قناة الإخبارية السورية، ليل الأربعاء/الخميس، عدة مقاطع مصورة لتصدي الدفاعات الجوية السورية للعدوان الإسرائيلي الذي استهدف حمص.

كان مصدر أمني رفيع المستوى قال لـ "سبوتنيك"، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية أطلقت من فوق الأراضي اللبنانية، وحاولت استهدف بعض المواقع العسكرية بمحيط مدينة حمص.

وأضاف المصدر، أن "الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى هدفها ".

وفي ذات الصدد، قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن العدوان الإسرائيلي استهدف منطقة القصير بريف حمص.

وأكد مراسل "سبوتنيك" في المنطقة الوسطى، أن أصوات الانفجارات التي سمعت في ريف حماة الغربي ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية السورية للعدوان الإسرائيلي، نافيا تسجيل أي عدوان على محافظة حماة.

كان آخر هجوم إسرائيلي على الأراضي السورية نفذ باتجاه جنوب شرق حلب، مستهدفا بعض النقاط في منطقة السفيرة، أمس الأول (الاثنين)، واقتصرت الخسائر على الماديات.