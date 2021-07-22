المكسيك تسجل أكبر قفزة يومية في حالات الإصابة بكوفيد-19 منذ يناير

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم الأربعاء، تسجيل 15198 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19.

وتعد تلك أكبر قفزة في حالات الإصابة اليومية بالفيروس منذ يناير/كانون الثاني، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليونين و693495.

وقالت الوزارة إنها سجلت 397 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 237207.

وتقول الحكومة إن "من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للحالات أكبر بكثير"، وفقا لرويترز.

وتشير بيانات منفصلة نُشرت مؤخرا إلى أن الحصيلة الفعلية للوفيات ربما تزيد عن الرقم المعلن بنسبة 60 بالمئة.