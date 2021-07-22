ميركل: نأمل ألا يضطر الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على روسيا متعلقة بـ"التيار الشمالي-2"

أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، عن أملها في ألا تضطر برلين والاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على موسكو تتعلق بمشروع "التيار الشمالي-2"، رغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين برلين وواشنطن حول "مشروع "التيار الشمالي-2" الذي لا تستبعد بنوده فرض العقوبات على روسيا.

برلين - سبوتنيك. وقالت ميركل في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن "مد الخطوط جار [في مشروع التيار الشمالي-2]، وستتبعه عملية الموافقة عليه، وموافقة على التشغيل... لدينا صلاحيات لفرض عقوبات على موسكو ولكن نأمل ألا نضطر إلى ذلك".

وأضافت ميركل "كما هو الحال مع الدول الأخرى، نجري مفاوضات [مع روسيا] على أساس قيمنا ومصالحنا. يجب أن نظل دائمًا مهتمين بالحفاظ على الحوار مع روسيا".

هذا وأعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن ألمانيا والولايات المتحدة توصلتا إلى حل بناء بشأن مشروع "التيار الشمالي 2".

وجاء في بيان أمريكي ألماني مشترك، "إذا حاولت روسيا استخدام الطاقة كسلاح ستتخذ برلين إجراءات للحد من تصدير الطاقة الروسية".

وأعلن الكرملينن مساء أمس الأربعاء، أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أطلعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نتائج مباحثاتها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن حول مشروع "التيار الشمالي 2" للغاز الروسي.

وأعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، اليوم الخميس، أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وألمانيا بشأن "التيار الشمالي2" يتعارض مع روح مباحثات الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين.