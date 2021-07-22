أمريكا تشيد بالمملكة المتحدة لفرضها عقوبات دولية على 5 أشخاص

رحبت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، بقرار المملكة المتحدة فرض عقوبات على خمسة أفراد في أربع دول - غينيا الاستوائية وزيمبابوي وفنزويلا والعراق - بسبب الفساد المفرط.

واشنطن- سبوتنيك. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في بيان صحفي مشترك مع وزيرة الخزانة جانيت يلين: "نشيد بإجراءات المملكة المتحدة اليوم ضد أربعة أفراد فاسدين تم تحديدهم بالفعل من قبل الولايات المتحدة، والذين تم شراء خُمس أصولهم في الولايات المتحدة بعائدات فاسدة تم مصادرتها بنجاح في المحاكم الأمريكية".

أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب العقوبات في وقت سابق من اليوم، قائلا في بيان صحفي إن إجراء اليوم يظهر التزام المملكة المتحدة المستمر بمكافحة الفساد. أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يُفقد بسبب الفساد كل عام.

وذكر البيان البريطاني أن نائب رئيس غينيا الاستوائية، تيودورو مانغي، التمس رشاوى واختلاس أموال حكومية لدعم أسلوب حياة فخم، والذي شمل شراء قصر بقيمة 100 مليون دولار في باريس وطائرة خاصة بقيمة 38 مليون دولار.

في زيمبابوي، تمت معاقبة المدير التنفيذي "كوداكواشي تاجويري" لاسترداد شركته لأذون الخزانة الحكومية بما يصل إلى عشرة أضعاف قيمتها الرسمية، حسبما جاء في البيان.

وفي العراق، عوقب محافظ نينوى نوفل السلطان لتورطه في اختلاس أموال عامة كانت مخصصة لإعادة الإعمار.

وأضاف البيان أنه في فنزويلا، تمت معاقبة أليكس صعب موران وألفارو بوليدو فارغاس، لاختلاس ممتلكات من البرامج التي توفر الطعام والسكن للفنزويليين الفقراء بأسعار متضخمة للغاية.