الجيش الأفغاني يستعيد السيطرة على منطقة قرب الحدود الإيرانية بعد اشتباكات مع طالبان

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الجمعة، استعادة السيطرة على منطقة "كاروخ" في ولاية هرات، الواقعة في المنطقة الغربية قرب الحدود الإيرانية؛ بعد تنفيذ هجوم على مسلحي حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا)، أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المتشددين.

موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع فؤاد أمان، خلال إحاطة إعلامية، "حررت قوات الأمن الوطني الأفغانية اليوم، منطقة كاروخ في ولاية هرات من سيطرة طالبان".

وأفاد المتحدث بأن "عشرات القتلى والجرحى من مقاتلي طالبان قد سقطوا خلال العملية".

وتابع قائلا "العمليات الهجومية في هرات بدأت وسيتم قريبا تحرير أجزاء أخرى من الإقليم".

وتصاعدت وتيرة العنف والمواجهات الدامية، بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، في ظل تعثر المفاوضات بينهما للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.

ويأتي ذلك أيضا في ظل إعلان حركة "طالبان" السيطرة على عدد من النقاط الأمنية، والاستحواذ على معدات وذخائر للقوات الأمنية، والسيطرة على بعض المناطق في ولايات أفغانية مختلفة.

وتزامن ذلك، مع بدء الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، سحب القوات من أفغانستان، مطلع أيار/مايو الماضي؛ وتأكيد إدارة الرئيس الأفغاني، أشرف غني، على قدرة القوات الأمنية التعامل مع التحديات الأمنية.